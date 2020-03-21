В Житомире открыли дело на больного COVID-19, скрывшего свои контакты

Больной контактировал с более 30 людьми.

В Житомире открыли уголовное производство в отношении больного на новый тип коронавируса, который скрыл свои контакты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации полиции в Житомирской области, сейчас расследуется уголовное производство, открытое по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

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"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 причастности к организованной перевозке группы туристов в Австрию и обратно в Украину", – говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними о цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, житель Житомира, у которого подтвердили заболевание коронавируса, побывал за границей. Сейчас он находится под наблюдением медиков. До госпитализации мужчина находился дома в самоизоляции. Ему – 49 лет, он – частный предприниматель.