Суд взял под стражу полицейского, который пьяным совершил смертельное ДТП в Броварах

Виновник аварии будет сидеть за решеткой без права выйти под залог.

Полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Nissan сбил на пешеходном переходе двух человек в Броварах, взяли под стражу без возможности залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Соответствующее решение принял Голосеевский районный суд города Киева. Полицейскому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в городе Бровары на Киевщине произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.

После ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители. Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер».

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.