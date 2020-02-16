В Киевской области пьяный полицейский сбил двух пешеходов, один из них погиб (фото, видео)

Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, он не сбавил скорость, не остановился, чтобы предоставить им преимущество, и совершил наезд на двух людей.

В городе Бровары Киевской области произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.

Об этом сообщается на сайте полиции в Киевской области.

"Работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля Nissan. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы оказать им преимущество, и совершил наезд на двух человек", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Полтавой в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

После ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

На место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственного бюро расследований, которые будут выяснять все обстоятельства смертельного ДТП. Назначено служебное расследование.

По словам руководителя Броварского отдела полиции Олега Петренко, задержанным оказался работник экс-спецподразделения "Беркут", передает издание "Трибуна-Бровары". В его крови правоохранители обнаружили около 3 промилле алкоголя, что является сильной степенью опьянения.

Видео: Трибуна — Бровары

Напомним, 13 февраля в Киеве автомобиль Audi влетел в маршрутку №587, в результате чего пострадали пассажиры. По словам очевидцев аварии, водитель Audi был бухущий в зюзю".