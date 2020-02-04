СБУ задержали иностранку, которая за $4,3 тысячи заказала убийство экс-супруга

Женщина заказала убийство бывшего мужа, поскольку после развода их ребенок остался с отцом, а женщину суд обязал платить алименты.

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организатора преступления.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя убийства.

Правоохранители установили, что женщина планирует заказать убийство своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а женщину суд обязал платить алименты.

Жизнь бывшего мужа злоумышленница оценила в 4,3 тысячи долларов. При этом убийство должно быть совершено за рубежом и выглядеть как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби.

Правоохранители задержали заказчицу и «киллера» в момент передачи аванса - 500 долларов рядом с домом, где женщина снимала квартиру.

В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Мероприятия по предотвращению преступления проводились совместно со следователями Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

О задержании злоумышленницы уведомлено консульство иностранного государства.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины в ходе совместной спецоперации со Службой государственной безопасности Грузии предотвратила совершение двойного заказного убийства на территории Грузии.