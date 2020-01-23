На Харьковщине стена дома насмерть придавила мужчину
09:57, 23 января 2020Происшествия
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Вследствие обвала стены также пострадал еще один человек.
Из-за обвала стены на Харьковщине погиб человек / фото УНИАН
В поселке на Харьковщине в результате обвала стены в одноэтажном здании погиб человек и еще один пострадал.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Инцидент произошел в поселке городского типа Шевченково в здании, которое не эксплуатируется. По предварительным данным, обвал произошел во время разборки кирпичной стены.
Пострадавший госпитализирован в больницу. Для деблокировки тела погибшего от ГСЧС привлечены 5 человек и 1 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, на Харьковщине водитель насмерть сбил двух человек и скрылся. Полицейские разыскали водителя автомобиля-виновника ДТП.
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