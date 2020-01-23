цей матеріал доступний українською

На Харьковщине стена дома насмерть придавила мужчину

09:57, 23 января 2020
Происшествия
32 0
Из-за обвала стены на Харьковщине погиб человек / фото УНИАН

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ аэропорту Харькова задержали женщину, вербовавшую проституток для работы в Турции (фото)

Инцидент произошел в поселке городского типа Шевченково в здании, которое не эксплуатируется. По предварительным данным, обвал произошел во время разборки кирпичной стены.

Пострадавший госпитализирован в больницу. Для деблокировки тела погибшего от ГСЧС привлечены 5 человек и 1 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине водитель насмерть сбил двух человек и скрылся. Полицейские разыскали водителя автомобиля-виновника ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter