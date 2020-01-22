Задержали виновника жуткого ДТП под Харьковом (фото)

Виновнику аварии грозит до 10 лет лишения свободы.

Харьковские полицейские разыскали водителя автомобиля, сбившего насмерть двух людей на трассе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины. Злоумышленником оказался 61-летний житель Дергачевского района, который управлял микроавтобусом Renault. Следователям он пояснил, что во время движения никаких препятствий не заметил.

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Напомним, тела мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены 20 января около 07:30 на обочине автодороги "Дергачи - Казачья Лопань". Погибшими оказались 51 и 55-летние жители Змиевского района.

По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На сегодня следователи открыли еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и пройдет медицинское обследование с целью определения его состояния на момент аварии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине водитель насмерть сбил двух человек и скрылся.