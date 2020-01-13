На Харьковщине напали на съемочную группу телеканала (фото)

Журналисты не пострадали, однако повреждено оборудование.

В Харьковской области правоохранители расследуют факт нападения на съемочную группу местной телекомпании.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел сегодня во время съемки сюжета о полигоне твердых бытовых отходов в селе Смирновка Лозовского района. О нем сообщила корреспондентка.

"Во время съемки 59-летний заведующий производством попросил группу покинуть территорию полигона и мешал проведению съемок. Возник конфликт, в результате которого мужчина повредил штатив от видеокамеры", - рассказали в полиции.

Информацию о событии внесли в Единый учета заявлений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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