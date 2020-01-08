У разбившегося в Тегеране украинского самолета загорелся двигатель – власти Ирана

Как отметили в Минтранспорта Ирана, пилот потерял контроль над самолетом и тот врезался в землю.

У украинского "Боинга", потерпевшего крушение в Иране, вскоре после взлета загорелся один из двигателей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на государственное информагентство IRNA.

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Так, по словам пресс-секретаря министерства транспорта Ирана Гасема Биниаза, после возгорания пилот потерял контроль над самолетом и тот врезался в землю.

Как сообщал УНИАН, ночью 8 января Боинг 737, принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Спасатели заявили, что а авиакатастрофе никто не выжил.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб.