Авиакатастрофа в Тегеране: на борту Boeing 737 находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737.

На борту украинского Boeing 737, который потерпел крушение в Тегеране, находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Также сообщается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») в Иране.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению Президента Украины осуществляет Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснение всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Боинг 737, принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил.