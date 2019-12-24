В Харькове преступник захватил заложницу и подрезал полицейского

Правоохранитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, его оперируют.

В Харькове при попытке разоружения злоумышленника, который захватил заложницу, полицейский получил ножевое ранение.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел сегодня около 09:30 в Немышлянском районе Харькова.

Читайте такжеВ Днепре марокканец устроил пьяный дебош в общежитии (фото, видео 18+)Микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. Эту ситуацию увидели случайные прохожие и сообщили информацию по спецлинии «102», - говорится в сообщении.

На место отправились руководство Немышлянского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

«Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на преступника, но тот успел ударить его ножом», - рассказали в полиции.

Правоохранитель госпитализирован в больницу, пока его оперируют.

Злоумышленник задержан, с ним работают следователи.

Происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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