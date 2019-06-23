На Черниговщине пьяный мужчина ножом ранил двух полицейских и получил за это пулю

Работники полиции получили ранения, прибыв по вызову экс-жены мужчины.

На Черниговщине пьяный мужчина нанес ножевые ранения двум полицейским, прибывшим по вызову на ссору супругов в разводе. Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области, полицейские были вынуждены применить оружие в ответ.

Согласно сообщению, вчера вечером на линию «102» поступило сообщение о том, что в Корюковке у бывших супругов возник конфликт.

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Как выяснил на месте наряд полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал бывшей жене и не пускал ее в дом, где они живут вместе. Когда заявительница пригласила полицейских во двор, мужчина находился внутри дома. Он игнорировал требования полицейских выйти на улицу, а потом внезапно открыл дверь и нанес удар ножом в ногу одного из полицейских.

Другой сотрудник полиции предупредил правонарушителя о намерениях применения табельного огнестрельного оружия. Мужчину это не остановило, и он нанес несколько ударов ножом этому полицейскому, а тот в ответ трижды выстрелил.

В результате, оба полицейских с резаными ранами были госпитализированы в больницу. Для задержания правонарушителя на место происшествия прибыл дополнительный наряд группы реагирования патрульной полиции. Несмотря на огнестрельное ранение, мужчина продолжал оказывать сопротивление полицейским и угрожать им ножом. В соответствии с требованиями закона, полицейские применили физическую силу, спецсредства и наручники. После задержания гражданина были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и алкогольным опьянением. Сейчас угрозы жизни нарушителя нет.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.