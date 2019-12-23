Попытка суицида: на Киевщине полицейский выстрелил себе в голову в служебном кабинете

За его жизнь сейчас борются врачи.

В Киевской области 21-летний сотрудник полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в Сквирском отделе полиции. Раненого полицейского доставили в реанимацию - за его жизнь борются медики.

"Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыло руководство полиции Главного управления области, работники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры", - говорится в сообщении.

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Материалы проверки направили в ГБР для принятия процессуального решения. Причины и обстоятельства попытки самоубийства устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Ривном при загадочных обстоятельствах погибла мать троих детей.