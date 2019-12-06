В Ривне при загадочных обстоятельствах погибла мать троих детей (видео)

Несчастный случай, суицид или убийство – полиция будет проверять все версии.

В Ривне на мостовой под многоэтажкой нашли мертвой мать троих детей. Она выпала из окна квартиры невестки.

В полиции склоняются к версии о самоубийстве, соседи говорят об убийстве, а родственники – о несчастном случае, говорится в сюжете ТСН.

Жители дома вызвали скорую и полицию. "Признаков насильственной смерти не обнаружено, на данный момент все выглядит будто женщина выпрыгнула из окна", - говорит руководитель отдела коммуникации Национальной полиции Области Антон Крук.

Погибшая в ту ночь пришла ночевать к брату, который живет в доме, где произошла трагедия. "Полицейские спросили, где сестра. Он сообщил, что она спит в соседней комнате", - говорит Крук.

Потом зашел на кухню, где было открыто окно. А женщины в спальне не было.

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Людмиле был 31. Она имеет трех сыновей. Старшие ходят в начальные классы, младшему 5 лет. Женщина живет в деревне в 160 километрах от Ривне. В тот день среднего сына привезла на обследование в больницу. Ей стало плохо, говорят родственники, прыгало давление. Выпила лекарство и попросилась переночевать у брата и его жены.

Родственники вспоминают, что все вместе поужинали и пошли спать, потому что Людмила была уставшая. Что могло произойти, говорят, понятия не имеют. Впрочем жители многоэтажки, где все случилось, предполагают, что это было убийство. В этом подозревают родного брата Людмилы. "Девушка с десятого этажа говорит, что была ссора в квартире. В два ночи было ощущение, что дрались. Ее выбросили", - говорит жительница дома. Другой сосед добавляет, что брат погибшей иногда выпивал.

В свою очередь, мужчина отрицает. В самоубийство, что является основной версией полиции, родственники и односельчане Людмилы не верят. С мужем тоже жили хорошо. Склоняются к тому, что это все же был несчастный случай. "Она говорила, что ей что-то так нехорошо",- вспоминает сестра погибшей Галина Холодько.

Несчастный случай, суицид или убийство – полиция будет проверять все версии.

Людмилу похоронили. Ее муж и родственники пытаются объяснить потерю мамы трем маленьким сыновьям.