В Одессе штурмовали ночной клуб, где выступил скандальный российский репер (фото, видео)

К участникам протеста вышел владелец заведения и публично извинился, заверив, что «больше такого здесь не будет».

Активисты вечером 9 декабря взяли штурмом ночной клуб «Палладиум», где накануне выступал российский рэпер, который назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е**ной показухой".

Об этом пишет Думская.

Читайте такжеВ горевшем одесском колледже, в котором продолжают искать пропавших людей, есть риск обрушения стен

Активисты расписали окна клуба надписям: «Сепарклуб закрыт» и выложили возле входа шины, после чего зашли внутрь.

К участникам протеста вышел владелец заведения и публично извинился, заверив, что «больше такого здесь не будет». На этом акция закончилась.

Напомним, скандал вокруг рэпера Morgenshtern относительно его заявления о пожаре в одесском колледже случился вечером 8 декабря.

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**дь, день крика. С х*я ли пожарных проверок нет в городе?", - сказал россиянин