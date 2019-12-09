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В Одессе штурмовали ночной клуб, где выступил скандальный российский репер (фото, видео)

23:34, 09 декабря 2019
Происшествия
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Активисты выложили возле входа шины, после чего зашли внутрь/ dumskaya.net

Активисты вечером 9 декабря взяли штурмом ночной клуб «Палладиум», где накануне выступал российский рэпер, который назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е**ной показухой".

Об этом пишет Думская.

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Активисты расписали окна клуба надписям: «Сепарклуб закрыт» и выложили возле входа шины, после чего зашли внутрь.

К участникам протеста вышел владелец заведения и публично извинился, заверив, что «больше такого здесь не будет». На этом акция закончилась.

Напомним, скандал вокруг рэпера Morgenshtern относительно его заявления о пожаре в одесском колледже случился вечером 8 декабря.

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**дь, день крика. С х*я ли пожарных проверок нет в городе?", - сказал россиянин

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Теги: #Одесса#пожар#Россия#сепаратизм#колледжпогода в Одессе