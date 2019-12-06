В Киеве протестующие снесли забор на месте строительства многоэтажки

В течение всего дня протестующих против строительства запугивали "титушки", но потом спрятались.

Вечером 5 декабря в Киеве жители Виноградаря, выступающие против уничтожения парка "Горка Кристера", снесли забор строительства многоэтажки, которое они считают незаконным.

Как сообщает LB.ua, на месте строительства многоэтажки собралось около полторы сотни местных жителей. Представителей партийных или каких-либо общественных организаций не было.

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В течение всего дня протестующих против строительства запугивали "титушки". Но вечером, увидев большое количество людей и журналистов, они спрятались.

Полиция сначала пыталась защитить ограждение, но людей это не остановило. Забор был полностью демонтирован, хотя застройщик обнес его колючей проволокой и перевязал стальными тросами. Не спасло его и большое количество солидола, которым, по словам местных жителей, забор смазали "титушки".

Новая высотка должна появиться по адресу Вышгородская, 47ж.

Напомним, в мае в Киеве между улицами Протасов Яр и Николая Амосова прошла акция протеста против незаконного строительства. Между активистами и молодыми людьми спортивной внешности, которые, по данным СМИ, являются представителями застройщика, произошли столкновения.