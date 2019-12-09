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Российский певец на концерте в Одессе назвал день траура "е**ной показухой" (видео)

12:10, 09 декабря 2019
Звезды
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8 декабря было объявлено днем траура из-за пожара / фото Думская

Российский исполнитель Morgenshtern, выступая 8 декабря в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е**ной показухой".

Видеозапись выступления опубликована на Facebook-странице "Подслушано Одесса".

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**дь, день крика. С х*я ли пожарных проверок нет в городе?", - сказал артист.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

По состоянию на утро 9 декабря число жертв пожара достигло 12 человек.

Из-за смертельного пожара в колледже Одессы 8 декабря объявили днем всеукраинского траура.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе