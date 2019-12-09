Российский певец на концерте в Одессе назвал день траура "е**ной показухой" (видео)

8 ноября во время выступления в Одессе артист высказался по поводу траура из-за трагедии.

Российский исполнитель Morgenshtern, выступая 8 декабря в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е**ной показухой".

Видеозапись выступления опубликована на Facebook-странице "Подслушано Одесса".

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**дь, день крика. С х*я ли пожарных проверок нет в городе?", - сказал артист.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

По состоянию на утро 9 декабря число жертв пожара достигло 12 человек.

Из-за смертельного пожара в колледже Одессы 8 декабря объявили днем всеукраинского траура.