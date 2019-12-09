В Мелитополе ряженые мошенники с кадилом собирали деньги на фейковый храм (видео)

В местной православной церкви заявили, что священнослужителям запрещено собирать деньги на улицах и церквях.

В городе Мелитополь Запорожской области на рынке заметили двух мужчин в церковных одеяниях. “Священники” с кадилом окропляли прохожих “святой водой” и собирали деньги якобы на храм.

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Как сообщает местный сайт «Суббота плюс», мужчины оказались аферистами, ни один из них не имеет отношения к церкви.

«РИА Мелитополь» со ссылкой на Благочинного церквей Мелитополя отца Максима сообщает, что представителям церкви запрещено заниматься подобным. Все, кто под видом церкви просит по рынкам и улицам к Православной украинской церкви не относятся. Скорее всего, это аферисты в рясах.

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