В горевшем одесском колледже, в котором продолжают искать пропавших людей, есть риск обрушения стен

Стены хотят укрепить металлическим каркасом, который удержит их от обрушения.

Одесская областная государственная администрация заявила о возможном обрушении стен горевшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором спасатели продолжают искать пропавших людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА со ссылкой на главу обладминистрации Максима Куцого, сейчас существует большая угроза обвала стен.

«Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски, необходимо укрепить стены», - процитировала пресс-служба Куцого.

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Как отмечается, сейчас киевские эксперты и специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры работают над созданием плана укрепления здания.

По плану, стены укрепят металлическим каркасом, который удержит их от обрушения.

«К разработке проекта привлекли ректора указанного вуза Анатолия Коврова. Предложение комиссии, экспертов направят в Киев. Как только их согласуют, строители начнут возводить каркас. Металлическая конструкция позволит спасателям и полицейским беспрепятственно работать на территории пожара», - сообщили в ОГА.

Под завалами могут находиться еще четыре человека. Все соответствующие службы работают в круглосуточном режиме.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром обнаружили еще два тела, столько же – в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.

Вчера, 8 декабря, стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».