В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево (фото)
20:23, 03 декабря 2019Происшествия
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Причиной инцидента могла стать непогода.
В аварии никто не пострадал / tsn.ua
Вечером во вторник, 3 декабря, на улице Дегтяревской в Киеве с путей слетел трамвай по маршруту №14 и влетел в дерево.
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Отмечается, что обошлось без пострадавших. Сейчас движение трамваев от станций метро «Контрактовая площадь» и «Лукьяновка» в сторону станции «Берестейская» полностью заблокировано. В обратном направлении трамваи ездят.
Причиной инцидента могла стать непогода – в Киеве выпал первый снег.
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