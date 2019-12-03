Под Киевом произошло ДТП с авто Porsche - погибли двое пассажиров маршрутки (фото)

Еще три пассажира маршрутки госпитализированы.

В городе Буча Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Porsche погибли двое пассажиров маршрутного такси.

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Как сообщается на странице полиции в Киевской области в социальной сети Facebook, сегодня во второй половине дня в Бучи произошла авария с участием рейсового микроавтобуса и автомобиля Porsche.

«Предварительно, водитель последнего допустил столкновение, выезжая со второстепенной дороги», - отметили в полиции.

В результате ДТП двое пассажиров рейсового микроавтобуса погибли, еще трое – госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря на Одесщине легковушка протаранила маршрутку, пострадали 8 человек.