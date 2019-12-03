В Днепре врачи спасают 4-летнего мальчика, выпавшего из жилого дома в Бахмуте

Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу вертолётом в два часа ночи. Эвакуация проходила в сложных погодных условиях, во время метели.

Сегодня в два часа ночи в Днепровскую областную детскую больницу из города Бахмут (бывший Артемовск) Донецкой области военным вертолетом доставлен 4-летний мальчик, который получил тяжелые травмы, выпав с четвертого этажа дома.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

«В Бахмуте произошла трагедия, мальчик выпал из 4-го этажа, мне позвонил главный хирург ООС Ярослав Гайда ... состояние крайне тяжелое - ушиб головного мозга, тотальный ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза», - сообщает Губа.

По ее словам, эвакуация проходила в сложных погодных условиях, во время метели.

«Кланяюсь экипажу вертолетчиков и медикам, которые были на борту. Выражаю искреннюю благодарность командующему ООС генералу Владимиру Кравченко, начмеду ООС Александру Лабунцу, всем военным и гражданским медикам Донецкой области, нашей команде ДнипроОДА», - пишет Губа.

Она также отметила, что пострадавшему мальчику по имени Давид в январе должно исполнится 5 лет.