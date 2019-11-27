"Минера" моста Метро в Киеве повезли в психбольницу

Судебное заседание по избранию меры пресечения перенесли на 9 декабря.

Бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, перевезли в городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

Перевезли мужчину для проведения стационарной комиссионной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

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Таким образом, заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения, назначенное на сегодня, вновь перенесли на 9 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожал оружием и заявил о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов. Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. Во время задержания мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим Алексеем Белько. 19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме.

Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег.

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал Белько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 288 тыс. грн.