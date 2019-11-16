Издевательства в приюте Одессы: полиция уволила копа, который наказывал беглых детей пинками

Полицейский уволен по результатам служебного расследования, которое установило, что правоохранитель применял в отношении подростков, сбегавших из учреждения, меры физического и психологического воздействия.

В Одессе уволен полицейский, подозреваемого в избиении воспитанников коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА (бывший приют «Свитанок»).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе уволен сотрудник Хмельницкого отделения полиции, который бил детей.

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Полицейский уволен по результатам служебного расследования, которое установило, что правоохранитель применял в отношении подростков, в частности, сбегавших из учреждения, меры физического и психологического воздействия.

В главке также напомнили, что 15 ноября Малиновский райсуд Одессы взял под круглосуточный домашний арест сотрудника частного агентства безопасности «Центр».

«За причинение физических и нравственных страданий подросткам в качестве наказания за проступок этому 26-летнему работнику частного охранного агентства, обслуживающего детское учреждение, грозит до пяти лет заключения», - заявили в управлении.

Как отмечается, работники Малиновского отдела полиции Одессы провели ряд следственных действий и санкционированных обысков, направленных на расследование всех обстоятельств происходящего в «Свитанке».

По результатам проведенных мероприятий действия охранника квалифицированы по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители расследуют уголовные производства по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» (бывший приют «Свитанок»).

Дела открыты по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

Ситуацию в приюте взяла под контроль Генпрокуратура.

В сентябре Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с детьми в приюте.

15 ноября сотрудник охранного агентства «Центр», подозреваемый в истязании воспитанников центра, взят под домашний арест. По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта воспитанники заведения – девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива. Сотрудник агентства принудил подростков, угрожая электрошокером, жевать использованный презерватив, бил их ремнем и пр.