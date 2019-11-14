Многочисленные гематомы и ушибы: в Житомирской области приемная мать избила 9-летнюю дочь

Женщина, воспитывающая в доме семейного типа 7 детей, избила девочку за незначительную вину.

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство по факту избиения приемной матерью 9-летней дочери.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, вчера, 13 ноября, в полицию обратились сотрудники службы по делам детей Хорошевской райгосадминистрации с заявлением об избиении 9-летней девочки.

Предварительно установлено, что 11 ноября девочка, которая учится во 2-м классе, во время занятий почувствовала себя нехорошо и учительница направила ее к школьной медицинской сестре, которая, осмотрев 9-летнего ребенка, обнаружила на ее теле многочисленные гематомы и ушибы.

«О таком состоянии педагоги сообщили в социальные службы, поскольку ребенок воспитывается в доме семейного типа, а те, в свою очередь, обратились к нам, - рассказал начальник Хорошевского отделения полиции Руслан Прищепа. - Во время предварительной проверки мы выяснили, что девочку еще 9 ноября вечером избила приемная мать за незначительную вину».

Вчера по этому факту было начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в доме семейного типа, где проживает девочка, воспитываются 7 детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет. Сейчас с ними работают социальные службы и полицейские. В рамках расследования потерпевшей назначено судебно-медицинское обследование с целью установления степени тяжести полученных травм.