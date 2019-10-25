цей матеріал доступний українською

В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином из Польши (фото)

09:58, 25 октября 2019
Происшествия
159 0
На дорогу вытекло около 10 кубометров глицерина / ГУНП в Ровенской области

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, происшествие произошло в селе Тараканов Дубенского района.

Читайте такжеНа Троещине в Киеве взорвали гранату (фото, видео)

«В результате ДТП, грузовик (TANK TRANS UKRAINE), который транспортировал из Республики Польша до Харькова около 27 кубических метров 80% технического глицерина, перевернулся. Был поврежден отсек и произошла утечка глицерина объемом ориентировочно 10 кубических метров», - отмечает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отключили электропитание от аккумулятора и провели смывание вязкой смеси глицерина с обочины автодороги.

Все время на месте происшествия дежурила патрульная полиция.

Причину ДТП устанавливает полиция.

Как сообщал УНИАН, на юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Ривне#Ривненщина