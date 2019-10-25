В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином из Польши (фото)

Произошла утечка вещества.

В Ривненской области 25 октября около двух часов ночи перевернулся грузовик с глицерином из Польши.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, происшествие произошло в селе Тараканов Дубенского района.

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«В результате ДТП, грузовик (TANK TRANS UKRAINE), который транспортировал из Республики Польша до Харькова около 27 кубических метров 80% технического глицерина, перевернулся. Был поврежден отсек и произошла утечка глицерина объемом ориентировочно 10 кубических метров», - отмечает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отключили электропитание от аккумулятора и провели смывание вязкой смеси глицерина с обочины автодороги.

Все время на месте происшествия дежурила патрульная полиция.

Причину ДТП устанавливает полиция.

Как сообщал УНИАН, на юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором.