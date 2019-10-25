В Турции в ДТП пострадали десять украинских туристов (видео)

В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Читайте такжеУкраинцы в 2019 году стали еще активнее ездить отдыхать в Турцию

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, ранее на автодороге "Львов - Луцк", возле села Узловое Львовской области в автобус с белорусскими туристами врезалась легковушка.