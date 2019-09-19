Масштабное ДТП под Львовом: один микроавтобус влетел в остановку, другой - перевернулся

В результате столкновения транспортных средств пострадали шесть человек.

Сегодня, 19 сентября, на автодороге Киев-Чоп во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего один из них врезался в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

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Два микроавтобуса - Iveco и Mercedes - столкнулись возле села Надитичи, Николаевского района. В результате столкновения Iveco съехал в кювет и перевернулся, а Mercedes врезался в остановку общественного транспорта.

По предварительной информации, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверых из них доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, а также личности всех участников дтп. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 сентября во Львове задержали пьяного водителя, который скрылся с места двух аварий, что сам и устроил.