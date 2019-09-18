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Во Львове задержали пьяного водителя, который дважды за сутки скрылся с мест ДТП (фото)

13:17, 18 сентября 2019
Происшествия
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Правоохранители нашли водителя во время обследования района / varta1.com.ua

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Отмечается, что во время патрулирования на улице Липинского работники полиции охраны заметили поврежденные авто с включенными аварийными сигналами. Владельцы машин сообщили, что в них врезался водитель на красной Dacia Logan и скрылся с места аварии.

Правоохранители обследовали район и обнаружили водителя на указанном авто, который скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что автомобиль разыскивали еще до упомянутой аварии: он был участником еще одного ДТП, которое произошло в этот же день.

Пьяный водитель на красной Dacia Logan устроил две аварии в один день / varta1.com.ua

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре пьяный водитель Porsche Cayenne снес ограждение и выехал на трамвайные пути.

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Теги: #ДТП#авария#Львовпогода во Львове