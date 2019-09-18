Во Львове задержали пьяного водителя, который дважды за сутки скрылся с мест ДТП (фото)

Одна из аварий случилась по улице Липинского.

Ночью 18 сентября во Львове задержали пьяного водителя, скрывшегося с места двух аварий, которые сам и устроил.

Читайте такжеВ Киевской области в ДТП с грузовиком погибли 4 человекаОб этом сообщает издание Varta1.

Отмечается, что во время патрулирования на улице Липинского работники полиции охраны заметили поврежденные авто с включенными аварийными сигналами. Владельцы машин сообщили, что в них врезался водитель на красной Dacia Logan и скрылся с места аварии.

Правоохранители обследовали район и обнаружили водителя на указанном авто, который скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что автомобиль разыскивали еще до упомянутой аварии: он был участником еще одного ДТП, которое произошло в этот же день.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре пьяный водитель Porsche Cayenne снес ограждение и выехал на трамвайные пути.