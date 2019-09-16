В оккупированном Крыму нашли тело пропавшего крымского татарина

Труп нашла женщина, которая пасла в лесу коз.

В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в оккупированном Крыму найдено тело крымского татарина Эйнара Эюпова, пропавшего в августе 2018 года.

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Об этом в Facebook сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев. По его словам, труп нашла женщина, которая пасла в лесу коз.

Мустафаев напомнил, что Эюпов ушел из дома утром 6 августа 2018 года, после чего связь с ним прервалась.

Ранее на одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей. Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.