Пропавший крымский татарин найден мертвым на пляже Крыма с гирей на шее

Умерший был предпринимателем, в Крыму у него были торговые точки и склады.

На одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей. Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.

Читайте такжеРоссийские силовики в оккупированном Крыму после обыска задержали крымскотатарскую семью

Об этом сообщает телеканал ATR, ссылаясь на собственные источники.

"Найденный на берегу в Николаевке — это Рашид Ягъяев. Труп уже разлагался, еле вытащили. Голова и кисти отделились от тела", — сообщил источник, близкий к семье погибшего.

Сообщается, что если родным удастся до вечера забрать тело, то похороны состоятся сегодня, 9 июля, в микрорайоне Каменка в Симферополе.

Также источник отметил, что Рашид Ягъяев был предпринимателем, в Крыму у него были торговые точки и склады.