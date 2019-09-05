Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку, полиция медлит с делом - соцсети (фото)

По дороге водитель угостил пассажирку кофе, после которой девушка начала чувствовать слабость и засыпать.

В Черкасской области 51-летний водитель BlaBlaCar Александр Андриенко изнасиловал пассажирку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ее подруга Анастасия Липинская.

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По данным Липинской, инцидент произошел еще 30 августа. Ее подруга села в BlaBlaCar из Одессы до Черкасс. Водителем машины был 51-летний Андриенко Александр Степанович.

«Дорогой мужчина угостил кофе, после которой девушка начала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует, и хвастался своими контактами в районной полиции, мол девушка ничего ему не сделает. Едва пришла в себя после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель блаблакара отвез ее в лес и изнасиловал», - рассказывает она.

Липинская утверждает, что в Черкассах ее подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании.

«Она предоставила правоохранителям всю информацию о насильнике и доказательства преступления: подруга назвала полное имя преступника; предоставила его фотографию и номер телефона; сообщила марку и номер машины, на которой они ехали», - говорится в сообщении.

Однако в полиции, по словам Липинской, отказались искать злоумышленника.

«В день обращения потерпевшей полицейские попросили предоставить одежду, в которой она была в момент изнасилования. Когда девушка привезла вещи, полицейские отказались их принимать. Потерпевшая несколько дней пыталась отдать одежду в полицию как вещественное доказательство. После того, как ее наконец приняли, документов о подтверждении принятия вещественных доказательств не было выдано», - отмечает она.

До сих пор, как утверждает подруга потерпевшей, полиция не предоставила девушке доступ к делу и результатам судмедэкспертизы.

По ее информации, злоумышленник сейчас находится в Золотоноше Черкасской области.

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«Существует высокая вероятность того, что в ближайшее время он вернется домой в Приморск (территория оккупированного Крыма) и останется безнаказанным», - подытожила подруга пострадавшей.

Также она опубликовала два фото водителя и скриншоты переписки пострадавшей с ее парнем. В сообщении сказано, что изнасилование произошло под Смелой.

ТСН со ссылкой на представителя отдела коммуникации полиции Черкасской области пишет, что такое обращение в полицию действительно зарегистрировано.

«Дело возбуждено по ч.1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса, данное лицо допрошено следователем, следователь обратился с ходатайством в суд по назначению экспертизы, ведется соответствующая работа. Она обратилась 31 августа, в тот же день было открыто производство, ее одежда также была изъята в первый же день», - заявил представитель полиции.

Кроме того, информацию о жалобе пассажирки подтвердили в компании BlaBlaCar. В ее комментарии под сообщением Липинской сказано, что представители компании сразу же связались с полицией, чтобы передать данные водителя, но «по состоянию на 5 сентября полиция еще не отреагировала».

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.