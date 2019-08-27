В Киеве задержали таксиста, изнасиловавшего пассажирку
В Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В полицию обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловал и обокрал таксист, который поздно ночью подвозил ее домой.
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«Благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой», - рассказал заместитель начальника отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Линник.
По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил изнасиловать ее и забрать золотые украшения.
Полицейские задержали злоумышленника. Известно, что подозреваемый – ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Кроме того, начато уголовное производство по факту кражи – по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.
Как сообщал УНИАН, на Киевщине задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале из-за долга.