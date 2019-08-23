В Измаиле утонул пятилетний мальчик, который пришел на пляж без взрослых

Очевидцы пытались помочь ребенку, но не успели - он исчез под водой.

В городе Измаил Одесской области сегодня утонул 5-летний ребенок, который пришел на пляж на реке Дунай без родителей.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, о происшествии в правоохранительные органы сообщили отдыхающие, которые стали очевидцами происшествия.

Предварительно установлено, что 5-летний мальчик - житель села Матроска Измаильского района - пришел на пляж, расположенный на берегу Дуная, без родителей. С потерпевшим был только 10-летний брат.

По словам взрослых, отдыхавших на пляже, младший из детей начал тонуть. Люди пытались ему помочь, но не успели - мальчик исчез под водой.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поиски ребенка продолжаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

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