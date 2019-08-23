В Киеве в озере нашли тело 21-летнего юноши

Установлено, что утопленник - 1998 года рождения.

В пятницу, 23 августа, в парке Нивки в Киеве из озера достали тело юноши.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"23 августа в 11:31 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в парке Нивки в водоеме находится тело человека", - говорится в сообщении.

Спасатели достали тело утопленника 1998 года рождения из водоема и передали сотрудникам полиции.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

Ранее на Русановском канале в Днепровском районе столицы было обнаружено тело человека.