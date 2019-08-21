Пожар в "Токио Стар": молодая пара из Киева погибла, держась за руки

Евгений и Маргарита заехали в Одессу всего на один день.

24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита, погибшие в пожаре "Токио Стар", заехали в Одессу только на день погулять и после ночевки в гостинице должны были отправиться домой в Киев.

Об этом рассказала ТСН по телефону сестра погибшего Евгения Анна. "Я до последнего не верила, что с Женей это случилось. Все думала, что у него, может, телефон украли или что-то еще. Мы вместе отдыхали в Росейке (Татарбунарский район Одесской области), но они хотели заехать в Одессу погулять, потому что никогда там не были. Женя говорил, что хоть и служил в Одессе (в пограничных войсках), но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев", - поделилась она.

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"В 23:16 они еще были на связи 16 августа, а утром мне позвонил его друг, с которым они в Одессе встречались. Они гуляли, потом друг провел их до отеля, еще говорил – "оставайтесь на ночь у меня". Но брат мой говорил "хочу побыть с Маргаритой наедине", - добавила Анна.

Как рассказала женщина, Евгений и Маргарита работали поварами в престижном ресторане столичного Гидропарка – они там познакомились, и на момент семейного отдыха на море встречались лишь два-три месяца, но Женя после приезда с моря собирался повести любимую в ЗАГС.

"Он о ней все говорил "Маргариточка, Маргариточка". Она к нам в гости приезжала, мы дружили, все было хорошо. Он хотел жениться. Все время говорил мне: "Аня, приедем с моря, поженимся". Он был очень влюблен в Маргариту. Думаю, что и она в него, ибо они даже умерли, держа друг друга за руки", - говорит родственница погибшего.

По словам Анны, Маргарита была единственной дочерью у матери и очень заботилась о ней, постоянно о ней вспоминала.

"Они были очень красивой парой. Он высокий, она высокая красивая брюнетка, фигура красивая, он мужчина видный. Мы ими любовались. Я ее считаю своей невесткой, как бы там не было. Она была с Женей, и в последние минуты она была с ним", - поделилась Анна.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, еще 9 были госпитализированы.

В полиции заявили об идентификации шести тел. Двое из них - жители Одесской области (юноша, 2002 г.р. и девушка, 2001 г.р.). Еще двое - киевляне (муж, 1995 г.р. и женщина, 1996 г.р.), а также - 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.

Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения.

Владелец отеля, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу.