В аэропорту «Одесса» задержана 24-летняя иностранка за участие в вооруженной группировке

Гражданку Кыргызстана, прибывшую в Украину из Турции, Интерпол разыскивал почти два года.

В международном аэропорту «Одесса» задержана молодая иностранка, объявленная в международный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, 20 августа военнослужащие отряда задержали иностранку, которую разыскивают правоохранительные органы Кыргызстана уже почти два года.

«Вчера в международный аэропорт «Одесса» рейсом из Турции прибыла 24-летняя иностранка в личных целях. Во время проведения мероприятий пограничного контроля по гражданке Кыргызстана сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола», - рассказали в пресс-службе.

Проверяя информацию, пограничники выяснили, что женщина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Правонарушительницу немедленно задержали и передали сотрудникам Нацполиции. О случившемся проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.