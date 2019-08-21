цей матеріал доступний українською

В аэропорту «Одесса» задержана 24-летняя иностранка за участие в вооруженной группировке

12:57, 21 августа 2019
Происшествия
255 0
Рейсом из Турции 24-летняя иностранка прибыла в личных целях / фото: www.depo.ua

В международном аэропорту «Одесса» задержана молодая иностранка, объявленная в международный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, 20 августа военнослужащие отряда задержали иностранку, которую разыскивают правоохранительные органы Кыргызстана уже почти два года.

«Вчера в международный аэропорт «Одесса» рейсом из Турции прибыла 24-летняя иностранка в личных целях. Во время проведения мероприятий пограничного контроля по гражданке Кыргызстана сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола», - рассказали в пресс-службе.

Проверяя информацию, пограничники выяснили, что женщина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Правонарушительницу немедленно задержали и передали сотрудникам Нацполиции. О случившемся проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter