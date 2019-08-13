В Киеве наказали автохама на внедорожнике, который выехал на тротуар и задел ребенка (фото)

Ребенок в инциденте не пострадал.

На улице Ларисы Руденко, 11 в Киеве водитель внедорожника Mitsubishi выехал на тротуар и зацепил ребенка, который шел по улице с отцом. Последний в отместку разбил лобовое стекло автомобиля.

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Об этом сообщается в Facebook проекта «Киев оперативный». Отмечается, что ребенок не пострадал.

В публикации также обнародовали фото с места событий. В комментариях большинство пользователей выразили поддержку отцу ребенка. При этом, некоторые опасаются, что водитель по итогу заплатит небольшой штраф за нарушение ПДД, а пешехода ждет гражданский иск в суд.

Ранее в Киеве фура влетела в припаркованные легковушки. В результате столкновения двое человек госпитализированы.