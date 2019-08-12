В Киеве фура влетела в припаркованные легковушки: есть пострадавшие (фото)
10:32, 12 августа 2019Происшествия
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Двое человек госпитализированы.
В Киеве грузовик разбил две легковушки фото facebook.com/KyivOperativ
Утром 12 августа в Киеве грузовик разбил две легковушки, которые стояли на обочине.
Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.
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Отмечается, что на проспекте Палладина в направлении Академгородка в автомобили BMW и Volvo на полной скорости влетела фура Volvo. Причины аварии пока неизвестны.
В результате столкновения двое человек госпитализированы. BMW, вероятно, не подлежит ремонту. Легковушка Volvo тоже серьезно повреждена.
Напомним, что под Киевом столкнулись маршрутка и легковушка. Погибли два человека и пострадали 13 человек.
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