В Киеве фура влетела в припаркованные легковушки: есть пострадавшие (фото)

Двое человек госпитализированы.

Утром 12 августа в Киеве грузовик разбил две легковушки, которые стояли на обочине.

Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.

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Отмечается, что на проспекте Палладина в направлении Академгородка в автомобили BMW и Volvo на полной скорости влетела фура Volvo. Причины аварии пока неизвестны.

В результате столкновения двое человек госпитализированы. BMW, вероятно, не подлежит ремонту. Легковушка Volvo тоже серьезно повреждена.

Напомним, что под Киевом столкнулись маршрутка и легковушка. Погибли два человека и пострадали 13 человек.