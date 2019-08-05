В Тернополе прохожий пострадал от взрыва замаскированной под подарок бомбы, оставленной на авто

Мужчина, который проходил мимо иномарки, на которой неизвестные оставили "подарок", попытался заглянуть в коробку.

В Тернополе в результате взрыва самодельного устройства ранен случайный прохожий.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, взрыв произошел еще в субботу, 2 августа, около 7.50 на ул. Замковой в Тернополе.

В частности, взорвалась коробка, стоявшая на капоте автомобиля Nissan Qashqai. Коробка была оформлена как подарок.

В результате взрыва самодельного устройства за медпомощью с рваной раной руки в больницу обратился житель Тернополя (1981 года рождения).

На место преступления выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники.

Работники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления.

В то же время, как передает местное издание «Овод», неизвестные взорвали автомобиль супруги экс-заместителя городского головы Тернополя Владимира Каминского.

Напомним, Каминского в 2015 году задержали столичные правоохранители в момент получения взятки, однако впоследствии чиновник избежал заключения, заключив договор с киевской прокуратурой. Его только уволили с должности заместителя городского головы.

«В течение последних лет экс-заместителя городского головы Владимира Каминского связывают с охранной фирмой «Роял Контракт», которая среди прочего обеспечивает охрану здания Тернопольской мэрии», - пишет издание.

По данным издания, пострадавший мужчина якобы пытался заглянуть в коробку, после чего она взорвалась.