Прокуратура объявила подозрение врачу и медсестре психбольницы, которые помогали сбежать опасному больному

Правоохранители задержали подозреваемого в одном из ТЦ Васильковского района Киевщины во время просмотра фильма в кинотеатре.

Прокуратурой объявлено подозрение двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам из медицинского учреждения подозреваемого в убийстве мотоциклиста, совершенного в мае 2017 года в Киеве.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, подозреваемый, который по решению суда был помещен в Киевскую психоневрологическую больницу №3, осознавая, что ему запрещено покидать территорию специализированного лечебного учреждения, склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры помочь ему в совершении систематических побегов из лечебного учреждения.

Указанные медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега правоохранительным органам.

Правоохранители установили, что с февраля по май 2019 года при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

Во время очередного побега - 14 мая - правоохранители задержали подозреваемого в одном из ТЦ Васильковского района Киевской области во время просмотра фильма в кинотеатре. В ходе обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества, сообщили в прокуратуре.

24 июля врачу-психиатру и и.о. старшей медсестры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ст. 394 (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч. 3 ст. 382 (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, беглецу объявлено о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенный повторно), ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 382 (подстрекательство к умышленному невыполнению постановлений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) и ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры в отношении беглеца проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он является вменяемым и не требует лечения.

В прокуратуре напомнили, что 24 мая 2017 года в Киеве, на Харьковском шоссе, несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был смертельно ранен мотоциклист. Мужчине, которого задержали по подозрению в совершении этого преступления, суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако в дальнейшем, на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое учреждение.