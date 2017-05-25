В Киеве из автомобиля расстреляли байкера, подозреваемого разыскивают

В среду, 24 мая, в Киеве на Харьковском шоссе неизвестный во время движения расстрелял мотоциклиста.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик на странице в Facebook.

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По ее словам, сообщение о стрельбе правоохранители получили в 21.30. Правоохранители установили, что потерпевший ехал на мотоцикле, во время движения в него несколько раз выстрелили из автомобиля. Байкер проехал несколько метров и упал.

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На место происшествия вызвали "скорую помощь", но потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений.

По словам очевидцев, злоумышленник скрылся на автомобиле "Сеат" желтого цвета, госномер - АА5783МЕ.

По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает стрелка и просит свидетелей происшествия обратиться в милицию.

Как отмечает издание dtp.kiev.ua, в совершении преступления подозревается Дмитрий Слепченко 1987 года рождения.