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В Днепре спасли 2-летнюю девочку, которая попала в ловушку в бассейне (видео)

11:32, 25 июля 2019
Происшествия
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К спасению ребенка привлекались сотрудники ГСЧС / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, несчастный случай произошел на ул. Осенняя в Индустриальном районе.

«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время игры рука ребенка застряла в отверстии сливной трубы бассейна», - говорится в сообщении.

С помощью аварийного оборудования спасатели сняли верхний слой бетона вокруг металлической трубы и срезали сливную трубу, после чего рука девочки была освобождена.

Каретой скорой помощи ребенок в сопровождении родителей был направлен в Днепровскую областную детскую больницу для медицинского осмотра.

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Теги: #Днепр#спасатели#девочка#бассейнпогода в Днепре