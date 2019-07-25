В Днепре спасли 2-летнюю девочку, которая попала в ловушку в бассейне (видео)
11:32, 25 июля 2019Происшествия
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Во время игры рука ребенка застряла в отверстии сливной трубы недействующего бассейна.
К спасению ребенка привлекались сотрудники ГСЧС / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре 24 июля вечером спасатели спасли 2-летнюю девочку, рука которой попала в отверстие сливной трубы недействующего бассейна.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, несчастный случай произошел на ул. Осенняя в Индустриальном районе.
«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время игры рука ребенка застряла в отверстии сливной трубы бассейна», - говорится в сообщении.
С помощью аварийного оборудования спасатели сняли верхний слой бетона вокруг металлической трубы и срезали сливную трубу, после чего рука девочки была освобождена.
Каретой скорой помощи ребенок в сопровождении родителей был направлен в Днепровскую областную детскую больницу для медицинского осмотра.
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