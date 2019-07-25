В Днепре спасли 2-летнюю девочку, которая попала в ловушку в бассейне (видео)

Во время игры рука ребенка застряла в отверстии сливной трубы недействующего бассейна.

В Днепре 24 июля вечером спасатели спасли 2-летнюю девочку, рука которой попала в отверстие сливной трубы недействующего бассейна.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, несчастный случай произошел на ул. Осенняя в Индустриальном районе.

«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время игры рука ребенка застряла в отверстии сливной трубы бассейна», - говорится в сообщении.

С помощью аварийного оборудования спасатели сняли верхний слой бетона вокруг металлической трубы и срезали сливную трубу, после чего рука девочки была освобождена.

Каретой скорой помощи ребенок в сопровождении родителей был направлен в Днепровскую областную детскую больницу для медицинского осмотра.