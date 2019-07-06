На Черниговщине автомобиль упал в реку с понтонного моста (фото)

За рулем авто находился житель областного центра, 1942 года рождения.

В Черниговской области сегодня водитель автомобиля ВАЗ съехал в реку с понтонного моста и погиб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно информации, в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в пгт Седнев Черниговского района произошло дорожно-транспортное происшествие. При неизвестных обстоятельствах, выясняют правоохранительные органы, с понтонного моста в реку Снов упал автомобиль ВАЗ 2121. За рулем авто находился житель областного центра, 1942 года рождения.

Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема получили прохожие.

Для проведения неотложных работ были привлечены отделения государственного пожарно-спасательного поста пгт Седнев, отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения, специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Водолазы ГСЧС провели работы по закреплению буксировочного троса, после чего транспортное средство извлекли из водоема.

Как сообщал УНИАН, в селе Терноватое Николаевской области спасатели достали из реки Южный Буг автомобиль ВАЗ-2101 с телом погибшего мужчины.