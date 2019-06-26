Под Николаевом водолазы подняли из реки автомобиль с трупом

Погибший мужчина 1969 года рождения числился пропавшим без вести уже 9 дней.

В селе Терноватое Николаевской области спасатели достали из реки Южный Буг автомобиль ВАЗ-2101 с телом погибшего мужчины.

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Как сообщается в оперативной сводке ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, погибший мужчина 1969 года рождения числился пропавшим без вести уже 9 дней.

К операции по извлечению автомобиля из воды привлекли водолазов ГСЧС. Точную причину смерти мужчины должна установить судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в озере Вырлица обнаружили мертвым 9-летнего мальчика, который с 22 июня находился в розыске.