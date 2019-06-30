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На Хмельниччине на "чертовом колесе" застряли семь человек (фото)

22:12, 30 июня 2019
Происшествия
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В высотной ловушке оказались люди / фото: ГУ ГСЧС Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

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Несчастный случай произошел в воскресенье, 30 июня, в 15:09 на ул. Шевченко.

Из-за технической неисправности остановилось колесо, и в высотной ловушке оказались люди.

На месте происшествия спасатели с помощью спецоборудования, а также автолестницы сняли целыми и невредимыми с высоты 7 человек, трое из которых - дети в возрасте 8, 10 и 11 лет.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина неисправности пока выясняется.

Фото: ГУ ГСЧС Украины

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске в парке имени Лазаря Глобы в одной из кабинок на колесе обозрения провалилось дно.

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Теги: #дети#Хмельницкая область#колесо обозрения#Камянец-Подольский