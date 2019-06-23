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В Днепре в кабинке на "чертовом колесе" провалилось дно (фото)

15:27, 23 июня 2019
Происшествия
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Жертв и пострадавших удалось избежать / фото: dniprograd.org

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, передает "Днепроград".

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По их словам, на колесе находились люди, когда произошло ЧП. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Также отмечается, что после инцидента аттракцион простоял на месте около получаса, после чего продолжил свою работу.

Кроме этого, на фото можно заметить, что в одной кабинке нет и нижней, и верхней части, еще одна рядом - также без верхней части. Несмотря на это, аттракцион работает, билеты на него продают. Но очевидцы отмечают, что в аварийные кабинки людей не пускают.

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Как сообщал УНИАН, в Вышгороде Киевской области на аттракционах в аквапарке "Вышгора" ребенок получил термические ожоги ног, а среди персонала комплекса не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке.

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Теги: #Днепр#аттракционпогода в Днепре