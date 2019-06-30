Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Харькове: пострадали двое детей

В больницу попал виновник аварии и еще трое пассажиров другого авто.

На Белгородском шоссе в Харькове произошла авария, в результате которой пострадало четыре человека, среди которых дети 4 и 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

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"С травмами средней степени тяжести в больницу доставлены водитель автомобиля Toyota и три пассажира Volkswagen, среди которых дети 4 и 10 лет. Авария произошла 29 июня в 23:25 на Белгородском шоссе в Харькове", - говорится в сообщении.

Следователями предварительно установлено, что в указанное время со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко двигался автомобиль Toyota. В районе АЗС по улице Сокольницкой водитель иномарки допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался впереди в том же направлении.

По предварительным выводам, водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другой иномарки был трезв.

Полиция открыла дело по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.