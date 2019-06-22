На Прикарпатье молния попала в остановку, трое погибших

Молния попала в остановку из металлических конструкций, где находились пять человек.

В пятницу вечером, 21 июня, в селе Бенькивци Рогатинского района Ивано-Франковской области трое жителей Львовской области погибли от удара молнии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Молния попала в остановку из металлических конструкций, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.

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Погибшие 1954, 1963 и 1985 годов рождения приехали к родственникам из Львовской области. Получившие травмы две женщины - местные жительницы, они госпитализированы.

Одна из пострадавших, которая стояла чуть дальше от остальных, объяснила, что от удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее УНИАН сообщал, что на Львовщине трагически погибла молодая женщина, которая получила смертельное поражение молнией. Трагедия произошла, когда 25-летняя местная жительница возвращалась с поля.