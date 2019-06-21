В селе на Львовщине молния убила молодую женщину

Трагедия произошла, когда 25-летняя местная жительница возвращалась с поля.

На Львовщине трагически погибла молодая женщина, которая получила смертельное поражение молнией.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в селе Малый Дорошев Жолковского района, молния поразила 25-летнюю местную жительницу, которая возвращалась с поля домой.

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Пострадавшую госпитализировали в больницу Львова, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина умерла.

Это уже третья смерть на Львовщине, за период мая – июня, от поражения молнией. 11 мая в райцентре Сокаль от поражения молнией погиб 66-летний пенсионер. 7 июня в курортном городе Моршин от поражения молнией погибла 55-летняя местная жительница.