На выезде из Киева полицейские обнаружили в элитном внедорожнике 25 килограммов героина (фото, видео)

Стоимость изъятого составляет свыше 50 миллионов гривень.

На выезде из Киева полиция задержала членов наркосиндиката, которые перевозили во внедорожнике 25 килограммов героина.

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, полицейские остановили элитный кроссовер, принадлежащий наркодилерам, на выезде из столицы. Проверка автомобиля длилась несколько часов. В салоне транспортного средства обнаружено несколько профессионально оборудованных тайников. Каждый из которых, несмотря на скрытность, имел также электронную систему оповещения против несанкционированного открытия. Свертки с героином находились в одном из таких тайников под задними сиденьями.

"Оперативные работники в одном из многочисленных тайников, которыми оборудован салон автомобиля, обнаружили 45 пакетов с героином. Они были обработаны различными специями, чтобы затруднить обнаружение наркотика служебными собаками. Общий вес изъятого наркотического средства составляет 25 кг. Стоимость партии по ценам "черного" рынка составляет более 50 миллионов гривень", – отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности полковник полиции Андрей Кихтенко.

По данным полиции, героин завозили в Украину контрабандой из Ирана. В дальнейшем наркотик небольшими партиями переправляли за границу в заранее оснащенном автотранспорте. Все задержанные – выходцы из Турции, однако длительное время проживали и работали в Германии. Поэтому злоумышленники использовали свои возможности для контрабандной поставки героина в Евросоюз в особо крупных размерах.

Сейчас задержаны трое участников наркоорганизации. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео Нацполиции

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Киеве задержали наркодилеров с кокаином на 5 миллионов гривень.